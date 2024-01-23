Названы крайне опасные для здоровья сладости

Диетолог Мансурова назвала пончики, хворост и чак-чак крайне опасными сладостями

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова заявила, что некоторые популярные десерты крайне опасны для здоровья, поэтому их стоит по максимуму исключить из рациона. Крайне вредные сладости она перечислила в беседе с aif.ru.

Одними из самых вредных десертов Мансурова назвала любимые россиянами хворост, чак-чак и пончики. По ее словам, эти блюда очень калорийные. Кроме того, они содержат много простых углеводов, сахара и жиров. Если злоупотреблять ими, то у человека может появиться не только лишний вес, но и проблемы с сердцем и диабет. Кроме того, эти десерты, приготовленные во фритюре, могут быть канцерогенами.

Опасность, по словам Мансуровой, представляют и шипучие конфеты. В них содержится большое количество кислот, негативно воздействующих на слизистую желудка, из-за чего при частом их употреблении существенно возрастает риск повреждения пищеварительной системы, объяснила врач.

Также диетолог призвала россиян не злоупотреблять шоколадными батончиками. «Стоит понимать, что шоколадные батончики далеко не всегда имеют в своем составе настоящий шоколад, а не смесь из шоколада и жиров и прочих ингредиентов», — предупредила она, добавив, что в составе не должно быть ароматизаторов и химических подсластителей.

К числу вредных для здоровья десертов Мансурова отнесла также торты, пирожные, вафли и маффины с начинкой. По словам диетолога, в них содержится много сахара, жиров и масел, стабилизаторы, красители и искусственные добавки. «От переизбытка таких десертов на постоянной основе могут быть аллергии, гастриты и прочие неприятности. А еще на фоне их обильного употребления растет уровень холестерина. И это все негативно сказывается на состоянии сосудов», — добавила специалистка.

В заключение диетолог добавила, что вредными могут быть даже считающиеся полезными злаковые батончики. По ее словам, энергетическая ценность качественного продукта не должна превышать 300 килокалорий на 100 граммов, а в составе не будет трансжиров и ароматизаторов.

Ранее нутрициолог Екатерина Кузина призвала россиян не отказываться от хлеба. Она уверена, что исключение этого продукта из рациона грозит дефицитом полезных веществ. Вместе с хлебом, как объяснила нутрициолог, человек получает витамины группы В, необходимые для нормальной работы сердечно-сосудистой и нервной систем, витамин Е, а также калий, магний, фосфор, железо, кобальт, хлор, ванадий.