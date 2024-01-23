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20:35, 23 января 2024Экономика

Названы самые востребованные IT-специальности в России

«Зарплата.ру»: компаниям из IT-кадров больше всего нужны кибербезопасники

Российским компаниям среди IT-кадров больше всего необходимы специалисты по кибербезопасности и сетевые инженеры. Об этом говорится в результатах опроса исследовательского центра «Зарплаты.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Сотрудники таких специализаций требуются трети организаций (35 и 33 процента соответственно). Каждая пятая компания ищет мобильного разработчика или продакт-менеджера. В поисках бэкенд-разработчиков находятся 15 процентов респондентов, 11 процентам необходимы фронтенд-разработчики, еще 7 процентов опрошенных представителей российского бизнеса нуждаются в специалистах по цифровой трансформации.

Наиболее востребованным уровнем квалификации IT-специалистов оказался Middle (37 процентов), за ним идут руководители отдела (33 процента) и опытные Senior-разработчики (18 процентов). Начинающие сотрудники уровня Junior необходимы 12 процентам компаний, зато стажеры нужны почти половине (48 процентов) организаций.

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Среди наиболее востребованных навыков программистов руководители компаний назвали программирование в 1С (32 процента), Python-разработку, использование C++ (по 26 процентов), знание языка запросов SQL (21 процент) и JavaScript (19 процентов).

Исследование проводилось с 8 по 22 января 2024 года. В опросе сервиса приняли участие более 1,8 тысячи руководителей компании и отделов в организациях в городах-миллионниках, возраст респондентов — от 25 до 55 лет.

Ранее стало известно, что большинство российских работодателей (86 процентов) пожаловались на кадровый голод. В крупном бизнесе дефицит персонала ощущают сильнее (89 против 85 процентов). Чаще всего кадровый голод испытывают транспортно-логистические компании и промышленники. Перевозчикам не хватает водителей и складских рабочих, а производству и строительству — квалифицированных рабочих и инженерно-технических работников.

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