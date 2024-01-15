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15:20, 15 января 2024Экономика

Большинство работодателей в России пожаловались на кадровый голод

Superjob: 86 процентов работодателей в России жалуются на кадровый голод

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Большинство российских работодателей пожаловались на кадровый голод. Об этом со ссылкой на данные опроса Superjob сообщает «Коммерсантъ».

О нехватке рабочих рук заявили 86 процентов респондентов. В крупном бизнесе дефицит персонала ощущают сильнее (89 против 85 процентов). Чаще всего кадровый голод испытывают транспортно-логистические компании и промышленники. Перевозчикам не хватает водителей и складских рабочих, а производству и строительству — квалифицированных рабочих и инженерно-технических работников.

Как отмечают авторы исследования, сфера продаж жалуется на нехватку линейного торгового персонала, грузчиков, комплектовщиков. Сфера услуг нуждается в мастерах и рабочих автосервисов, а также разнорабочих. Финансовая отрасль испытывает нехватку менеджеров по продажам и работе с клиентами, а IT-сектор — программистов, продактов и девопсов.

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Ранее в России предложили бороться с кадровым голодом при помощи пенсионеров. По словам уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова, с пожилых граждан надо снимать социальные страховые взносы в пенсионные фонды, а для молодежи создавать льготы, стимулируя их к трудовой деятельности.

Также справиться с дефицитом рабочих рук хотят с помощью трудоустройства в стране тысячи африканцев. Россия и Кения договорились о создании условий для трудоустройства десяти тысяч кенийских граждан, однако не уточняют, в какой отрасли они будут работать. Известно, что африканская страна договорилась о выделении рабочих мест для своих граждан в Израиле, Саудовской Аравии и Германии.

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      Вячеслав Агапов
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