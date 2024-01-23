В Крыму призвали Киев отказаться от надежды на новую военную тактику

Константинов: Киев выдумал новую тактику для получения денег у Запада

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что украинским властям не стоит тешить себя иллюзией насчет новой тактики на линии фронта. Его слова приводит РИА Новости.

Константинов призвал Киев отказаться от надежды на новую военную тактику. Он предположил, что ее разработали для получения денег у Запада.

«Враг не может продолжать попытки наступления, отсюда и появились формулировки "активной стратегической обороны", чтобы и дальше выпрашивать деньги у западных хозяев, нанося при этом удары по мирным городам и поселкам на нашей территории», — подчеркнул он.

Представитель Крыма добавил, что сейчас западные партнеры призвали администрацию Украины всеми силами удержать линию фронта. Однако у России есть все возможности, чтобы сорвать планы Киева и его союзников на 2024 год, заключил Константинов.

Ранее стало известно, что в связи с неудачным летним контрнаступлением и неопределенностью в помощи Запада Украина приняла решение о смене тактики на «активную оборону» до 2025 года. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на анонимного западного чиновника.