Неизвестные угрожали поджечь склад церкви в российском регионе

В Башкортостане неизвестные угрожали поджечь склад церкви

В Башкирии неизвестные угрожали поджечь склад церкви в Дюртюлях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, священник храма Василия Великого получил сообщение от анонима. Тот потребовал перевести ему 2,5 тысячи рублей на телефон. Батюшка записал номер шантажиста и обратился в полицию. Выяснилось, что собеседник писал с московского номера.

Склад остался цел.

Ранее стало известно, что суд в Краснодаре приговорил к трем годам колонии-поселения гражданина Узбекистана Махамаджона Расулова, который в состоянии алкогольного опьянения сообщил ложную информацию об угрозе взрыва в многоквартирном доме.