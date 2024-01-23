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14:34, 23 января 2024Силовые структуры

Неизвестные угрожали поджечь склад церкви в российском регионе

В Башкортостане неизвестные угрожали поджечь склад церкви

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Башкирии неизвестные угрожали поджечь склад церкви в Дюртюлях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, священник храма Василия Великого получил сообщение от анонима. Тот потребовал перевести ему 2,5 тысячи рублей на телефон. Батюшка записал номер шантажиста и обратился в полицию. Выяснилось, что собеседник писал с московского номера.

Склад остался цел.

Ранее стало известно, что суд в Краснодаре приговорил к трем годам колонии-поселения гражданина Узбекистана Махамаджона Расулова, который в состоянии алкогольного опьянения сообщил ложную информацию об угрозе взрыва в многоквартирном доме.

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      Екатерина Кашурникова
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