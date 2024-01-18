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17:31, 18 января 2024Силовые структуры

Пьяный иностранец сообщил об угрозе взрыва в российском доме и попал в колонию

Суд в Краснодаре дал 3 года узбеку за звонок с угрозой взрыва в жилом доме

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Суд в Краснодаре приговорил к трем годам колонии-поселения гражданина Узбекистана Махамаджона Расулова, который в состоянии алкогольного опьянения сообщил ложную информацию об угрозе взрыва в многоквартирном доме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ. Дело рассматривалось в особом порядке, в зале суда подсудимый полностью признал вину.

По данным суда, все произошло 22 октября 2023 года. Пьяный иностранец попал в колонию после того, как, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил со своего мобильного телефона в экстренные службы и сообщил о готовящемся взрыве в многоквартирном жилом доме по улице Героев-Разведчиков. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов не обнаружили взрывных устройств и взрывчатых веществ, а узбека за звонок отправили под суд.

Ранее суд приговорил Максима Асрияна (включен в список террористов и экстремистов) к восьми годам лишения свободы за попытку поджечь военкомат в Петербурге.

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      Олеся Мицкевич
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