Силовые структуры
Неизвестные вскрыли машину российского военкора и подбросили украинские шевроны
В Петербурге военкору Сапонькову вскрыли машину и подбросили украинские шевроны
В Петербурге неизвестные вскрыли автомобиль военного корреспондента Романа Сапонькова, работающего в зоне специальной военной операции, и подбросили украинские шевроны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам потерпевший.
Он уточнил, что из машины также пропал шеврон «Двух майоров», который ему подарили осенью 2023 года. Больше злоумышленники ничего не взяли.
Ранее Сапоньков и его коллега Дмитрий Стешин уже становились мишенью злоумышленников, которые залили монтажной пеной входные двери в их петербургские квартиры. Позже МВД сообщило о задержании предполагаемых преступников, которыми оказались местные подростки.