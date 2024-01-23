Неизвестные вскрыли машину российского военкора и подбросили украинские шевроны

В Петербурге военкору Сапонькову вскрыли машину и подбросили украинские шевроны

В Петербурге неизвестные вскрыли автомобиль военного корреспондента Романа Сапонькова, работающего в зоне специальной военной операции, и подбросили украинские шевроны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам потерпевший.

Он уточнил, что из машины также пропал шеврон «Двух майоров», который ему подарили осенью 2023 года. Больше злоумышленники ничего не взяли.

Ранее Сапоньков и его коллега Дмитрий Стешин уже становились мишенью злоумышленников, которые залили монтажной пеной входные двери в их петербургские квартиры. Позже МВД сообщило о задержании предполагаемых преступников, которыми оказались местные подростки.

