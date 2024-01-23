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13:35, 23 января 2024Силовые структуры

Неизвестные вскрыли машину российского военкора и подбросили украинские шевроны

В Петербурге военкору Сапонькову вскрыли машину и подбросили украинские шевроны
Роман Сапоньков

Роман Сапоньков. Кадр: Прямой эфир / Первый Севастопольский / YouTube

В Петербурге неизвестные вскрыли автомобиль военного корреспондента Романа Сапонькова, работающего в зоне специальной военной операции, и подбросили украинские шевроны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам потерпевший.

Он уточнил, что из машины также пропал шеврон «Двух майоров», который ему подарили осенью 2023 года. Больше злоумышленники ничего не взяли.

Ранее Сапоньков и его коллега Дмитрий Стешин уже становились мишенью злоумышленников, которые залили монтажной пеной входные двери в их петербургские квартиры. Позже МВД сообщило о задержании предполагаемых преступников, которыми оказались местные подростки.

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      Олеся Мицкевич
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