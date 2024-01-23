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03:26, 23 января 2024Экономика

Некоторым россиянам напомнили о повышении пенсий в феврале

Доцент Гиринский напомнил о повышении пенсий льготным категориям с 1 февраля
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в интервью агентству «Прайм» напомнил о повышений пенсий с 1 февраля для некоторых россиян, увеличение коснется льготных категорий пенсионеров.

Он отметил, что совокупные выплаты вырастут в основном за счет ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), они также будут проиндексированы, как и страховые выплаты для неработающих пенсионеров с 1 января.

Увеличение ЕДВ коснется пенсионеров из льготных категорий населения, таких как ветераны Великой Отечественной войны, Герои России, Советского Союза и Труда, чернобыльцы, инвалиды.

Ожидается, что индексация составит около 7,4-7,5 процента в 2024 году, уточнил Гиринский. Также с февраля увеличение страховой пенсии ждет россиян, достигших возраста 80 лет в январе.

В ноябре заслуженный юрист России Иван Соловьев анонсировал повышений пенсии у 32 миллионов россиян в 2024 году и напомнил, что размер фиксированной выплаты к страховой пенсии вырастет на 1 572 рубля.

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