В США опровергли заявление об атаке хуситов на американский корабль

ВС США опровергли данные об успешной атаке на судно Ocean Jazz в Аденском заливе

Центральное командование и Пятый флот США прокомментировали заявление правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» об успешном поражении торгового судна Ocean Jazz. Слова американских военных приводит РИА Новости.

Представители Вооруженных сил (ВС) США опровергли данные об успешной атаке на американское судно в Аденском заливе и назвали их заведомо ложными.

«Центр навигационного сопровождения поддерживает постоянный контакт с Ocean Jazz по пути его безопасного следования», — подчеркнули военные.

Ранее стало известно об атаке хуситов на американский корабль в Аденском заливе. Об этом сообщил военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.