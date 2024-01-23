В России признали невозможной работу сельского хозяйства без мигрантов

Глава Минсельхоза России Патрушев признал невозможной работу АПК без мигрантов

Дефицит кадров в российском агропромышленном комплексе (АПК) не удастся победить и к 2030 году. По предварительным оценкам, он останется на уровне 30-50 тысяч человек. Об этом в ходе 25-го съезда Национального союза производителей молока заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, передает РИА Новости.

Он отметил, что в текущих реалиях выстраивать нормальную работу агропромышленного комплекса невозможно без привлечения трудовых мигрантов, и этим вопросом ведомство тоже занимается.

По словам министра, сейчас Минсельхоз на разных площадках заявляет, что нужны люди. Методика прогноза потребности в кадрах разрабатывается с учетом позиции Минтруда, однако за основу берется позиция профильного ведомства.

Патрушев признал, что рабочих сейчас не хватает почти во всех отраслях экономики, так что сельское хозяйство не стоит особняком. Для решения проблемы министерство в рамках дорожной карты пытается повысить престиж профессии. В аграрных вузах вводятся современные специальности по селекции, генетике сельхозрастений и животных. Также действует комплексная программа развития сельских территорий.

Ранее представитель Государственной палаты Кении Хусейн Мохамед заявил, что его республика согласовала отправку 10 тысяч граждан на работу в Россию. Чиновник не уточнил, в какой именно сфере будут работать африканцы и когда они прибудут.