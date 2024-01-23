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18:31, 23 января 2024Силовые структуры

Обвиненный в педофилии врач отсудил шесть миллионов рублей у Минфина

Уральский хирург Громов отсудил 6 млн рублей за незаконное обвинение в педофилии

Фото: Unsplash

Бывший заведующий реанимацией 40-й больницы Екатеринбурга Владимир Громов отсудил у Министерства финансов России более 6,6 миллиона рублей за незаконное обвинение в педофилии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Теперь Минфин РФ должен выплатить врачу 6 миллионов 626 тысяч 403 рубля 35 копеек. Из них больше 3,1 миллиона составляет неполученная им за весь период заработная плата, больше 1,9 миллиона — расходы на оказание юридической помощи и еще 147 тысяч — процессуальные издержки.

Ранее Сысертский районный суд признал Громова виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ и приговорил к пяти годам лишения свободы. Позже этот приговор был отменен Свердловский областным судом в связи с отсутствием события преступления. Там установили, что в августе 2020 года экс-заведующий справил нужду в кустах в поселке Большой Исток Свердловской области. Это заметили маленькие девочки и сообщили родителям, что мужчина показывал им свои гениталии. Те, в свою очередь, обратились в полицию.

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      Олеся Мицкевич
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