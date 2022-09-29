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Оправдан осужденный по жалобе девочек за педофилию российский врач

На Урале суд оправдал врача, осужденного на пять лет за педофилию по заявлению девочек

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Свердловский областной суд отменил приговор заведующему реанимацией нейрохирургического корпуса больницы № 40 Владимиру Громову, осужденному на пять лет колонии за педофилию по заявлению двух восьмилетних девочек. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на инстанцию.

Решение суд принял после рассмотрения апелляционных жалоб защиты и прокурора. Приговор Сысертского районного суда отменен, Громов оправдан по обоим эпизодам, по одному из них — в связи с отсутствием события преступления, по другому — из-за отсутствия в действиях мужчины состава преступления.

Российского врача обвинили в совершении преступления после заявления несовершеннолетних. Они рассказали, что в августе 2020 года в поселке Большой Исток на Урале мужчина продемонстрировал им половой орган. Громов заявлял, что справлял нужду из-за проблем с мочевым пузырем. Петицию в поддержку врача подписали более 200 медиков, еще 60 друзей и пациентов встали на его защиту.

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Любовь Ширижик
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