Оправдан осужденный по жалобе девочек за педофилию российский врач

На Урале суд оправдал врача, осужденного на пять лет за педофилию по заявлению девочек

Свердловский областной суд отменил приговор заведующему реанимацией нейрохирургического корпуса больницы № 40 Владимиру Громову, осужденному на пять лет колонии за педофилию по заявлению двух восьмилетних девочек. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на инстанцию.

Решение суд принял после рассмотрения апелляционных жалоб защиты и прокурора. Приговор Сысертского районного суда отменен, Громов оправдан по обоим эпизодам, по одному из них — в связи с отсутствием события преступления, по другому — из-за отсутствия в действиях мужчины состава преступления.

Российского врача обвинили в совершении преступления после заявления несовершеннолетних. Они рассказали, что в августе 2020 года в поселке Большой Исток на Урале мужчина продемонстрировал им половой орган. Громов заявлял, что справлял нужду из-за проблем с мочевым пузырем. Петицию в поддержку врача подписали более 200 медиков, еще 60 друзей и пациентов встали на его защиту.