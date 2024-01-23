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13:33, 23 января 2024Забота о себе

Онколог развеяла популярные мифы о раке груди

Онколог Исакова: тесный бюстгальтер и травмы не приводят к раку груди

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom

С возникновением рака груди связано много заблуждений, рассказала врач-онколог медицинской компании СберЗдоровье Суна Исакова. Некоторые популярные мифы об этом заболевании она развеяла в беседе с «Лентой.ру».

Многие женщины опасаются, что слишком тесный бюстгальтер приводит к заболеваниям молочных желез, поскольку якобы сдавливает пути оттока лимфы и ухудшает кровоснабжение ткани молочной железы, отметила она. Однако, по словам Исаковой, это миф, поскольку у лимфатических сосудов есть множество обходных путей, а кровоснабжение молочной железы обеспечивается преимущественно за счет сосудов, которые проникают из грудной полости через межреберные промежутки в толщу ткани молочной железы. Сдавить сосуды через кости, подчеркнула она, — это достаточно непростая задача.

При этом, добавила Исакова, важно подобрать бюстгальтер правильно. «Как и любой другой вид одежды, он не должен давить или натирать. В противном случае бюстгальтер может повредить нежную кожу на груди и около нее — появятся покраснение, жжение, зуд и даже подкожные кровоизлияния. Нужно выбирать бюстгальтер своего размера: чтобы грудь помещалась в чашки, а бретельки не впивались в кожу», — сказала она.

Кроме того, продолжила онколог, не возникает рак груди и после травмы.

Однако если после ушиба на груди появилась гематома, в некоторых ситуациях это повод как можно скорее обратиться к врачу. Дело в том, что в редких случаях синяк может нагнаиваться и требовать медицинской помощи

Суна Исакова врач-онколог

Чтобы диагностировать рак молочной железы и предшествующие ему состояния на ранних стадиях, когда их проще и быстрее лечить, она порекомендовала женщинам старше 50 лет проходить маммографию раз в два года, поскольку сейчас это самый эффективный метод диагностики рака груди. Кроме того, раз в месяц, по ее словам, стоит проводить самоосмотр на предмет появлений уплотнений в груди и изменений кожи.

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Чтобы самостоятельно оценить состояние молочных желез, объяснила врач, нужно встать перед зеркалом и проверить, не изменилась ли форма, размер, цвет груди и сосково-ареолярной зоны. «Сначала осмотрите грудь, стоя с опущенными руками, потом — с вытянутыми вверх. После приподнимите одну руку вверх, а пальцами второй аккуратно пройдитесь по груди, поменяйте руки и повторите действия», — заключила доктор.

Ранее врач-гинеколог, онколог Алексей Муравлев предупредил некоторых женщин об опасности развития рака яичников. Он уточнил, что причины возникновения этого агрессивного вида рака женской репродуктивной системы до конца не изучены.

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      Александра Лисица
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