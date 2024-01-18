Онколог предупредил женщин старше 35 лет об опасном виде рака

Онколог Муравлев: рак яичников может грозить женщинам старше 35 лет и курящим

Рак яичников, в 60-80 процентах случаев обнаруживаемый только на III и IV стадиях, является очень опасным заболеванием из-за того, что проявляется поздно, рассказал врач-гинеколог, онколог Алексей Муравлев. Об агрессивном виде рака он предупредил некоторых женщин в беседе с «Вечерней Москвой».

Он уточнил, что причины возникновения этого вида рака женской репродуктивной системы до конца не изучены. Например, в 10 процентах случаев встречается наследственная форма, связанная с мутацией определенных генов. Также существуют факторы риска — этот вид рака может грозить женщинам старше 50 лет, пациенткам с ожирением и женщинам, у которых рано началась менструация (до 12 лет). Кроме того, опасность заболеть увеличивается у женщин, которые не были беременны или родили первого ребенка после 35 лет.

При этом, добавил Муравлев, факторы риска не являются истинной причиной заболевания, а их наличие не означает, что женщина заболеет раком.

Ранее мужчин предупредили об угрожающей жизни опасности роста груди. Рост тканей молочной железы на 37 процентов повышает риск раннего летального исхода, говорится в исследовании, опубликованном в журнале BMJ Open.