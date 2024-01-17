Мужчин предупредили об угрожающей жизни опасности роста груди

BMJ Open: рост груди у мужчин повышает риск раннего летального исхода

Рост тканей молочной железы у мужчин увеличивает риск ранней смерти на 37 процентов. Такие данные содержатся в исследовании, опубликованном в журнале BMJ Open.

Датские исследователи изучили данные более 140 тысяч пациентов, получавших лечение с 1995 по 2021 годы. Из них у 23 429 мужчин была диагностирована гинекомастия — болезнь, при которой грудь увеличивается в размерах. После 20 лет наблюдения исследователи пришли к выводу, что это повышает риск летального исхода в среднем на 37 процентов. При этом в группе, где причина роста груди была известна, риск составил 75 процентов, а в группе с неустановленными факторами заболевания — пять процентов. Ведущий автор исследования Эльвира Браунер из университетской больницы Копенгагена предупредила, что эта угрожающая жизни перемена в фигуре может произойти из-за гормонального дисбаланса: когда в организме женского гормона эстрогена становится больше, чем мужского тестостерона.

Авторы исследования считают, что перемены в мужской фигуре опасны не сами по себе. Наибольший риск представляют другие заболевания и прием препаратов для их лечения.

Ранее хирург-онколог Али Жумхавала предупредил, что рост груди и болезненность этой зоны у мужчин могут указывать на развитие рака яичек. Он объяснил, что симптом вызывает гормон, который обычно вырабатывается у беременных женщин.