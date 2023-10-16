Онколог назвал неочевидный симптом рака яичек

Онколог Жумхавала: болезненность груди у мужчин может указывать на рак яичек

Рост груди и болезненность этой зоны у мужчин могут указывать на развитие рака яичек. Этот неочевидный симптом назвал хирург-онколог Али Жумхавала, пишет Huffington Post.

Жумхавала объяснил, что болезненность и увеличение груди возникают из-за выработки гормона под названием хорионический гонадотропин человека (ХГЧ). «Этот гормон обычно в больших количествах присутствует у беременных женщин и приводит к росту тканей молочной железы. В редких случаях он является симптомом рака яичка», — сказал Жумхавала.

Онколог добавил, что иногда рост ХГЧ у мужчин подтверждается с помощью теста на беременность. Однако он предупредил, что полагаться на этот способ не нужно. Более эффективным методом самодиагностики он назвал регулярную пальпацию тканей для выявления уплотнений или шишек.

При этом Жумхавала отметил, что пальпация не всегда дает результат, так как иногда опухоль скрывается за здоровыми тканями. Чтобы не пропустить первые симптомы, он посоветовал обращать внимание на любые изменения в ощущениях или внешнем виде половых органов.

Врач подчеркнул, что рак яичек чаще всего протекает безболезненно, но в некоторых случаях дает о себе знать — обычно это постепенно нарастающее и постоянное болевое ощущение. Еще одним редким симптомом Жумхавала назвал отек ног или мошонки. Он уточнил, что этот симптом чаще появляется на запущенных стадиях из-за увеличения лимфатических узлов, блокирующих поток крови в нижней части тела.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов предупредил, что частая езда за рулем грозит водителям опасными заболеваниями — раком яичек и прямой кишки. Он объяснил, что при нагревании пластика и некоторых видов материала обивки выделяются фенольные соединения, а также канцерогены, которые при ежедневном вдыхании могут привести к развитию онкологического заболевания.