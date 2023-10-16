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12:30, 17 октября 2023Забота о себе

Онколог назвал неочевидный симптом рака яичек

Онколог Жумхавала: болезненность груди у мужчин может указывать на рак яичек

Фото:Image Point Fr / Unsplash

Рост груди и болезненность этой зоны у мужчин могут указывать на развитие рака яичек. Этот неочевидный симптом назвал хирург-онколог Али Жумхавала, пишет Huffington Post.

Жумхавала объяснил, что болезненность и увеличение груди возникают из-за выработки гормона под названием хорионический гонадотропин человека (ХГЧ). «Этот гормон обычно в больших количествах присутствует у беременных женщин и приводит к росту тканей молочной железы. В редких случаях он является симптомом рака яичка», — сказал Жумхавала.

Онколог добавил, что иногда рост ХГЧ у мужчин подтверждается с помощью теста на беременность. Однако он предупредил, что полагаться на этот способ не нужно. Более эффективным методом самодиагностики он назвал регулярную пальпацию тканей для выявления уплотнений или шишек.

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При этом Жумхавала отметил, что пальпация не всегда дает результат, так как иногда опухоль скрывается за здоровыми тканями. Чтобы не пропустить первые симптомы, он посоветовал обращать внимание на любые изменения в ощущениях или внешнем виде половых органов.

Врач подчеркнул, что рак яичек чаще всего протекает безболезненно, но в некоторых случаях дает о себе знать — обычно это постепенно нарастающее и постоянное болевое ощущение. Еще одним редким симптомом Жумхавала назвал отек ног или мошонки. Он уточнил, что этот симптом чаще появляется на запущенных стадиях из-за увеличения лимфатических узлов, блокирующих поток крови в нижней части тела.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов предупредил, что частая езда за рулем грозит водителям опасными заболеваниями — раком яичек и прямой кишки. Он объяснил, что при нагревании пластика и некоторых видов материала обивки выделяются фенольные соединения, а также канцерогены, которые при ежедневном вдыхании могут привести к развитию онкологического заболевания.

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    Екатерина Улитина
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