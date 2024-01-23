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15:25, 23 января 2024Мир

Орбан пригласил премьера Швеции обсудить вступление в НАТО

Орбан пригласил премьера Швеции Кристерссона обсудить вступление в НАТО

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил своего шведского коллегу Ульфа Кристерссона провести двустороннюю встречу и обсудить на ней вступление Швеции в НАТО. Об этом венгерский премьер сообщил на своей странице в соцсети X.

«Сегодня я отправил письмо-приглашение премьер-министру Ульфу Кристерссону», — написал Орбан, отметив, что на повестке встречи будут «переговоры о вступлении Швеции в НАТО».

Ранее Кристерссон заявил, что Швеция находится в худшей ситуации с безопасностью со времен Второй мировой войны из-за внешних вызовов и деятельности преступных группировок внутри страны.

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      Виктория Кондратьева
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