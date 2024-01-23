Орбан пригласил премьера Швеции обсудить вступление в НАТО

Орбан пригласил премьера Швеции Кристерссона обсудить вступление в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил своего шведского коллегу Ульфа Кристерссона провести двустороннюю встречу и обсудить на ней вступление Швеции в НАТО. Об этом венгерский премьер сообщил на своей странице в соцсети X.

«Сегодня я отправил письмо-приглашение премьер-министру Ульфу Кристерссону», — написал Орбан, отметив, что на повестке встречи будут «переговоры о вступлении Швеции в НАТО».

Ранее Кристерссон заявил, что Швеция находится в худшей ситуации с безопасностью со времен Второй мировой войны из-за внешних вызовов и деятельности преступных группировок внутри страны.