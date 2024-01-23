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01:07, 23 января 2024Ценности

Папарацци сняли Риту Ору в шубе нараспашку и бюстгальтере

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Папарацци сняли британскую певицу и актрису Риту Ору в откровенном образе. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

33-летнюю исполнительницу запечатлели на выходе из отеля в Париже. Знаменитость предстала в распахнутой шубе в пол, бюстгальтере из различных кусков ткани и брюках клеш с принтом в виде кожи рептилии.

Кроме того, звезда надела легкий шарф и коричневые ботинки, украсила пальцы массивными перстнями, а также примерила массивные серьги-подвески и ожерелья.

Ранее в январе Рита Ора показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов. Так, артистка запечатлела себя в бикини темного-синего цвета, солнцезащитных очках и с повязкой на голове.

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      Карина Черных
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