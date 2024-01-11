Рита Ора показала фигуру в бикини и восхитила фанатов

Британская певица и актриса Рита Ора показала фигуру в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя исполнительница поделилась серией снимков с праздничных выходных. На одном из них артистка запечатлела себя в бикини темного-синего цвета, солнцезащитных очках и с повязкой на голове. Свой образ она дополнила золотыми колье и цепями с подвесками.

Фото: @ritaora

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях под постом. «Потрясающая», «Такая красивая», «Невероятная Рита», «Слишком горячо», «Бриллиант», — высказывались они.

В декабре Рита Ора в откровенном образе поздравила фанатов с Рождеством. Тогда исполнительница опубликовала снимки, где она позировала в красном платье длины мини с тремя вырезами на груди. При этом на размещенных кадрах было видно, что знаменитость снялась без бюстгальтера.