Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:00, 11 января 2024Ценности

Рита Ора показала фигуру в бикини и восхитила фанатов

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Британская певица и актриса Рита Ора показала фигуру в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя исполнительница поделилась серией снимков с праздничных выходных. На одном из них артистка запечатлела себя в бикини темного-синего цвета, солнцезащитных очках и с повязкой на голове. Свой образ она дополнила золотыми колье и цепями с подвесками.

Фото: @ritaora

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях под постом. «Потрясающая», «Такая красивая», «Невероятная Рита», «Слишком горячо», «Бриллиант», — высказывались они.

В декабре Рита Ора в откровенном образе поздравила фанатов с Рождеством. Тогда исполнительница опубликовала снимки, где она позировала в красном платье длины мини с тремя вырезами на груди. При этом на размещенных кадрах было видно, что знаменитость снялась без бюстгальтера.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «В связи с недружественными действиями» МИД России вызвал посла Молдавии. Из-за чего Кишиневу заявили протест?

      Депутат Рады решила выйти из партии из-за «ножа в спину»

      В США объяснили план Зеленского по Крыму

      ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском

      МЧС показало кадры мощного пожара на востоке Москвы

      Российские ученые обнаружили блок лунного модуля Peregrine

      Эквадор получит новую технику в обмен на старую российскую и украинскую

      Врач предупредил о последствиях неправильной гигиены после туалета

      В российском городе автокран потерял управление и протаранил 14 машин

      Украину предупредили о мощных ракетных ударах России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости