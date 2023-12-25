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20:42, 25 декабря 2023Ценности

Рита Ора поздравила фанатов с Рождеством в платье без бюстгальтера

Фото: @ritaora

Британская певица и актриса Рита Ора поздравила фанатов с Рождеством в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя исполнительница поделилась серией снимков, на которых она позирует в красном платье длины мини с тремя вырезами на груди. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость снялась без бюстгальтера. Кроме того, звезда надела красные колготки, ярко-розовые балетки и черные солнцезащитные очки. Также она сделала нюдовый макияж и дополнила свою небрежную прическу объемным бантом.

«С Рождеством! Любви и счастья всем вам!» — подписала звезда пост.

Ранее Рита Ора также поделилась откровенными снимками и порадовала поклонников. Исполнительница опубликовала фото, на которых она предстала перед камерой в бикини черного цвета, оформленном тонкими завязками.

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      Мария Винар
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