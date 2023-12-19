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01:01, 19 декабря 2023Ценности

Рита Ора порадовала фанатов снимками в бикини

Фото: @ritaora

Британская певица и актриса Рита Ора поделилась откровенными снимками и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 33-летняя исполнительница позирует перед камерой в бикини черного цвета, оформленном тонкими завязками. Свой внешний вид знаменитость дополнила браслетами и золотыми серьгами в виде спиралей.

Поклонники оценили фигуру артистки в многочисленных комментариях под постом. «Твой муж — самый счастливый мужчина на свете», «Очень горячая женщина», «Шикарное тело», «Ты выглядишь великолепно», «Богиня», — высказывались они.

Ранее Рита Ора посетила церемонию вручения премий в сфере моды British Fashion Awards в Лондоне в необычном образе. Тогда исполнительница появилась на мероприятии в облегающем черном макси-платье без рукавов. При этом одежда полностью обнажала ее спину, а вдоль позвоночника, от шеи до поясницы, были приклеены серебристые шипы.

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      Мария Винар
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