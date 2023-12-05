Рита Ора пришла на премию с голой спиной и приклеенными к позвоночнику шипами

Британская певица и актриса Рита Ора посетила церемонию вручения премий в сфере моды British Fashion Awards в Лондоне в необычном образе. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

33-летняя исполнительница появилась на мероприятии в облегающем черном макси-платье без рукавов. При этом одежда полностью обнажала спину знаменитости, а вдоль позвоночника, от шеи до поясницы, были приклеены серебристые шипы. Звезда дополнила образ массивными браслетами и серьгами-каффами, надела босоножки на каблуках и уложила волосы в пучок.

Читатели издания высказались о внешнем виде артистки в комментариях под публикацией. «Это странно и смотрится ужасно!», «Похоже на дешевый фильм ужасов. Она выглядит изуродованной», «Кажется, за грим отвечал ребенок», «Она красивая, но это отвратительно», — заявили юзеры.

Британская актриса Мэйси Уильямс также посетила церемонию вручения премий в откровенном наряде без бюстгальтера. Звезда «Игры престолов» вышла в свет в пышном белом платье длины макси на тонких бретелях. Одежда была украшена лентами и цветочной вышивкой, а сквозь прозрачную ткань просвечивалась обнаженная грудь знаменитости.