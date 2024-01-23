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19:29, 23 января 2024Путешествия

Пассажирский самолет ударился хвостом при посадке и попал на видео

Самолет Airbus A350 авиакомпании Air France ударился хвостом при посадке

Самолет Airbus A350 авиакомпании Air France ударился хвостом при посадке и ушел на второй круг. Инцидент попал на видео, которое один из пассажиров рейса опубликовал в соцсети X (бывший Twitter), на него обратило внимание издание View From The Wing.

Нештатная ситуация произошла 21 января на рейсе из Парижа в Торонто. Воздушное судно при ударе о взлетно-посадочную полосу получило сильные повреждения фюзеляжа. Пилоты прервали посадку и выполнили уход на второй круг. Уточняется, что через 14 минут лайнер благополучно приземлился в международном аэропорту Торонто имени Лестера Б. Пирсона.

Ранее самолет авиакомпании Scandinavian Airlines с пассажирами на борту подпрыгнул на взлетно-посадочной полосе, выпустил пламя из-под шасси и попал на видео. Никто из 90 пассажиров не пострадал.

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      Марина Черняк
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