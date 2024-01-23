Песков заявил о прогоревших инвестициях ЕС в Украину

Песков: европейцы потратили много денег на Украину, но инвестиция прогорела

Европейским странам необходимо накачивать общественное мнение, так как вложенные в Украину деньги оказались потрачены напрасно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Так Песков прокомментировал высказывания о возможной войне Запада с Россией. По его мнению, европейские страны заявляют об эфемерной опасности, исходящей от России, чтобы накачать общественное мнение.

«Здесь все достаточно объяснимо. Европейцы потратили очень много денег на Украину. И в свое время президент [США Джо] Байден назвал это инвестицией в понимании американцев, но если придерживаться точки зрения, что это инвестиция, то она прогорела», — заявил пресс-секретарь президента. По его мнению, лидеры стран Европы это понимают и придумывают внешнего врага.

Песков подчеркнул, что Россия была идеальным вариантом образа внешнего врага для Европы из-за своей силы и территории.

Ранее Песков прокомментировал отказ Польши от иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по катастрофе под Смоленском. По его мнению, решение Варшавы дает надежду на возобладание здравого смысла.