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11:21, 23 января 2024Среда обитания

Плату за вывоз мусора в регионах предложили считать по-новому

Плату за вывоз мусора предложили считать исходя из объема вывезенных контейнеров

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Размер платы за вывоз мусора для регионов предложили считать по-новому — исходя из фактического количества вывезенных твердых коммунальных отходов (ТКО). С такой идеей выступило Минприроды, разработавшее соответствующий проект постановления правительства, пишут «Ведомости».

Изменения вносятся в правила предоставления жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) собственникам и пользователям квартир и жилых домов. На данный момент правила предусматривают два порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО — исходя из нормативов потребления (накопления) ТКО и исходя из объема вывезенных контейнеров для накопления ТКО (фактического количества вывезенных ТКО). Второй вариант используется в том числе в Москве, перейти на него смогут те регионы, где введено раздельное накопление мусора — по данным Российского экологического оператора, по состоянию на октябрь 2023 года их было 77.

Помимо этого, Минприроды учло возможность перерасчета платежей в случае временного отсутствия граждан по месту жительства при оплате по факту, которая ранее была недоступна. Новый порядок расчета будет включать ежемесячную оплату 1/12 нормативного объема потребления твердых отходов с последующим формированием корректирующего расчета, а также перерасчет на основании данных о том, что потребитель временно отсутствовал по месту жительства.

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По словам члена комитета «Деловой России» по переработке отходов и вторичным ресурсам Сергея Завьялова, ранее региональным операторам практически не давали возможности учета по факту, однако теперь Минприроды прописывает ее более явно. В свою очередь, общественный уполномоченный по вопросам экологии в Москве Михаил Замарин заявил, что изменение расчета платы за вывоз ТКО с нормативного на фактический позволит ускорить реализацию мусорной реформы: люди будут замотивированы сортировать мусор, что поможет уменьшить минимум на треть объем ТКО.

Вместе с тем представитель рязанского оператора по вывозу ТКО отметил, что сейчас говорить «о каких-либо вывезенных контейнерах или фактическом образовании отходов» преждевременно, так как есть проблемы с тем, чтобы точно определить число граждан, постоянно или временно проживающих в домах, а также расчетное количество человек, пользующихся конкретной контейнерной площадкой.

Ранее в январе стало известно, что крупнейший мусорный оператор Подмосковья рассмотрит вопрос передачи активов региональным властям.

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      Полина Кислицына
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