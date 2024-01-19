Крупнейший мусорный оператор Подмосковья рассмотрит передачу активов властям

РБК: мусорный оператор «РТ-Инвест» обсудит передачу активов властям Подмосковья

Крупнейший мусорный оператор Московской области «РТ-Инвест» рассмотрит вопрос передачи активов региональным властям. Сумма сделки будет символической, например, рубль, пишет РБК со ссылкой на источники.

Сведения о передаче активов подтвердили в правительстве Подмосковья и пресс-службе оператора. Под управление властей перейдут восемь компаний, в том числе регоператоры Рузский, Каширский и Сергиево-Посадский, а также перевозчики и комплексы по переработке отходов. Сделка ускорит строительство заводов по термической обработке мусора в регионе.

«РТ-Инвест» обслуживает три из семи подмосковных кластеров отходов, убирая более 60 процентов мусора в области. Оператор также владеет четырьмя комплексами по переработке отходов.

В ноябре вице-премьер Виктория Абрамченко поручила проверить мусорные полигоны на соблюдение закона о весе отходов. На тот момент весовой контроль отсутствовал у трети полигонов.