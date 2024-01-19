Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:42, 19 января 2024Среда обитания

Крупнейший мусорный оператор Подмосковья рассмотрит передачу активов властям

РБК: мусорный оператор «РТ-Инвест» обсудит передачу активов властям Подмосковья

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Крупнейший мусорный оператор Московской области «РТ-Инвест» рассмотрит вопрос передачи активов региональным властям. Сумма сделки будет символической, например, рубль, пишет РБК со ссылкой на источники.

Сведения о передаче активов подтвердили в правительстве Подмосковья и пресс-службе оператора. Под управление властей перейдут восемь компаний, в том числе регоператоры Рузский, Каширский и Сергиево-Посадский, а также перевозчики и комплексы по переработке отходов. Сделка ускорит строительство заводов по термической обработке мусора в регионе.

Материалы по теме:
Главная дорога. В России открыли первый участок скоростной трассы Москва — Казань. Как мегапроект изменит жизнь россиян?
Главная дорога.В России открыли первый участок скоростной трассы Москва — Казань. Как мегапроект изменит жизнь россиян?
22 сентября 2022
Свалки севера. Почему в Коми буксует мусорная реформа
Свалки севера.Почему в Коми буксует мусорная реформа
23 ноября 2022

«РТ-Инвест» обслуживает три из семи подмосковных кластеров отходов, убирая более 60 процентов мусора в области. Оператор также владеет четырьмя комплексами по переработке отходов.

В ноябре вице-премьер Виктория Абрамченко поручила проверить мусорные полигоны на соблюдение закона о весе отходов. На тот момент весовой контроль отсутствовал у трети полигонов.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Здание сгоревшего в Петербурге склада Wildberries могло быть не застраховано. Чем это обернется для компании?

      Названы самые популярные у россиян направления для отдыха в новогодние праздники

      Агент бразильского новичка «Ахмата» рассказал о чеченском менталитете игрока

      Раскрыт калибр новой северокорейской гаубицы

      Лана Дель Рей снялась в рекламе бренда нижнего белья Ким Кардашьян

      Цены на российский софт резко выросли

      Хуситы пообещали свободный проход российским судам

      Россиянина посадили на восемь лет за планы воевать на стороне Украины

      Телеведущий случайно пнул коллегу по голове и рассмешил зрителей

      Ким Чен Ына призвали подумать о наследии отца и деда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше