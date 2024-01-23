Парень отказался выполнять просьбу матери и обратился в полицию

Пользователь Reddit поделился историей о том, как он обратился в полицию после неожиданного поступка матери.

Парень рассказал, что его мать приезжала к нему на Новый год и попросила одолжить ей 500 долларов. «Она обещала вернуть мне деньги, но я отказал ей», — написал автор поста.

Спустя неделю, как отметил герой истории, он заметил транзакции по своей кредитной карте, которые он не совершал. «Моей картой оплатили фастфуд и одежду. Я подумал, что это мог быть сбой, и проверил, на месте ли карта. Ее не оказалось в кошельке», — вспомнил он. Тогда парень подумал, что карту могли украсть.

Позже, как отметил рассказчик, он сообщил о случившемся матери. «Она сказала мне не волноваться, так как карту не воровали, это она одолжила ее у меня. Я ответил ей, что это неприемлемо, и призвал разрезать карту, так как я все равно ее деактивировал», — сказал он. С того момента, по словам парня, он поссорился с матерью и сказал ей больше не звонить и не писать ему. «Я решил написать на ее заявление в полицию», — добавил он.

«Мать взорвала звонками мой телефон, я заблокировал ее, а теперь она рассказывает в соцсетях, что я намерен вернуть ее обратно в тюрьму за то, что она одолжила немного денег, и что она воспитала скупого сына», — заключил автор истории.

В комментариях под постом многие поддержали решение рассказчика, так как только при помощи полиции ему удастся списать долг по кредитной карте. Другие отметили, что женщина украла карту, а не одолжила деньги, и обратили внимание на тот факт, что у нее уже были проблемы с законом, судя по тому, что она говорит о возвращении в тюрьму.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как пригласил к себе домой девушку, с которой познакомился в приложении для знакомств Tinder, после чего был вынужден вызвать полицию.