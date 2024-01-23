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16:13, 23 января 2024Мир

Польша завершила расследование дела о взрыве украинской ракеты

RMF24: прокуратура Польши завершила расследование взрыва украинской ракеты

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Прокуратура Польши завершила расследование дела о взрыве украинской ракеты, который произошел на территории страны в 2022 году, сообщает радиостанция RMF24.

Снаряд принадлежал украинским силам противовоздушной обороны (ПВО), который выпустили во время массированной атаки России. «Следствие было закончено из-за отсутствия какого-либо сотрудничества Украины в выяснении обстоятельств трагедии», — сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что приняли данное решение с учетом препятствий, которые делали невозможным проведение следствия. Таким образом, сделать вывод о том, кто конкретно отдал приказ о запуске ракеты, не представляется возможным.

15 ноября 2022 года ракета упала в районе деревни Пшеводув близ границы с Украиной. Снаряд попал в зерносушилку, погибли два человека. Польские власти тогда экстренно созвали заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Позднее президент Польши Анджей Дуда признал, что упавшая ракета с высокой долей вероятности принадлежала системе ПВО Украины.

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      Варвара Кошечкина
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