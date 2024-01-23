Полуголого россиянина с пакетом марихуаны спасли из моря в Таиланде

Thaiger: россиянина с пакетом марихуаны спасли из моря в Паттайе

Россиянина спасли из моря в Паттайе. Подробности произошедшего на популярном курорте Таиланда сообщает издание Thaiger.

Все случилось поздно вечером в субботу, 20 января. Местный житель ловил кальмаров на пирсе Бали Хай и заметил неподалеку полуголого мужчину 30-40 лет. Он вел себя странно и выглядел дезориентированным, а потом прыгнул в воду и поплыл в сторону яхты, которая стояла на якоре в 300 метрах от берега. Очевидец вызвал полицию, опасаясь, что незнакомец пойдет ко дну.

Тем временем служащие на яхте заметили россиянина, бросили ему спасательный круг и дали подняться на борт. Позже правоохранители проводили мужчину на берег. Иностранец был уставшим и не смог рассказать что-то о себе или предъявить документы. Уточняется, что на нем были только черные шорты, в кармане которых полицейские нашли пакет с марихуаной.

Предположительно, россиянин стал вести себя неосторожно, потому что употребил наркотики. Позже офицеры проводили мужчину в его жилье без предъявления каких-либо обвинений.

Ранее полиция Таиланда задержала местного жителя, который напал на туриста с кухонным ножом. Таец предложил иностранцу купить у него пиво, но тот отказался, что вызвало агрессию нападавшего.