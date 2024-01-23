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12:44, 23 января 2024Россия

Попавший в больницу 12-летний петербуржец рассказал о покусавшей его мачехе

В Петербурге 12-летний школьник рассказал в больнице о покусавшей его мачехе

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 12-летний школьник из Металлостроя, попавший в детскую городскую больницу № 22 со ссадинами на шее и гематомой на виске, рассказал о покусавшей его мачехе. Об этом стало известно «Фонтанке».

Подросток поведал, что сожительница его отца душила его и укусила в висок. В состоянии средней степени тяжести мальчика определили в травматолого-ортопедическое отделение. Скорую помощь несовершеннолетний вызвал сам.

Откровением школьника уже заинтересовались полицейские. Они начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Калининграде мужчина избил жену на глазах у девятилетнего сына с пороком сердца в коридоре лицея № 35. Уточнялось, что после случившегося школьник почувствовал себя плохо, однако отец увез его, не дожидаясь приезда врачей.

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      Анна Щербакова
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