Попавший в больницу 12-летний петербуржец рассказал о покусавшей его мачехе

В Петербурге 12-летний школьник рассказал в больнице о покусавшей его мачехе

В Санкт-Петербурге 12-летний школьник из Металлостроя, попавший в детскую городскую больницу № 22 со ссадинами на шее и гематомой на виске, рассказал о покусавшей его мачехе. Об этом стало известно «Фонтанке».

Подросток поведал, что сожительница его отца душила его и укусила в висок. В состоянии средней степени тяжести мальчика определили в травматолого-ортопедическое отделение. Скорую помощь несовершеннолетний вызвал сам.

Откровением школьника уже заинтересовались полицейские. Они начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Калининграде мужчина избил жену на глазах у девятилетнего сына с пороком сердца в коридоре лицея № 35. Уточнялось, что после случившегося школьник почувствовал себя плохо, однако отец увез его, не дожидаясь приезда врачей.