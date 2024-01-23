Поставки российского угля в один регион взлетели

Kpler: экспорт российского угля в Юго-Восточную Азию вырос на 47 % в 2023 году

По итогам 2023 года суммарный экспорт российского угля в страны Юго-Восточной Азии вырос на 47 процентов и достиг уровня в 13,1 миллиона тонн. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков компании Kpler.

За это время поставки в Шри-Ланку увеличились в 4,5 раза, до 1,6 миллиона тонн. Кроме того, Вьетнам нарастил импорт в 1,8 раза, до 3,9 миллиона тонн, Малайзия — на 18 процентов, до 3,8 миллиона тонн, а Индонезия — в 1,7 раза, до 3,4 миллиона тонн. Поставки в Мьянму увеличились на 10 процентов и достигли отметки в 41 тысячу тонн, а в Бангладеш из России было поставлено 48 тысяч тонн.

Однако не все страны региона в 2023 году нарастили закупки российского угля. Поставки этого топлива в Таиланд снизились в 3,7 раза, до 155 тысячи тонн. Филиппины, в свою очередь, сократили импорт в 2,7 раза, до 192 тысяч тонн, заключили эксперты.

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на статистические данные аналитиков Министерства торговли и промышленности Индии сообщило о резком росте товарооборота азиатской страны с Россией. По итогам января-ноября 2023 года торговля двух государств достигла уровня в 59,7 миллиарда долларов. При этом одной из ключевых категорий российского экспорта стали поставки угля. На их долю пришлось в общей сложности 3,8 миллиарда долларов.