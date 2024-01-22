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08:45, 22 января 2024Экономика

Россия рекордно нарастила торговлю с одной страной

Товарооборот России и Индии достиг рекордных 59,7 миллиарда долларов

Фото: Shailesh Andrade / Reuters

По итогам января-ноября 2023 года товарооборот России и Индии достиг рекордных 59,7 миллиарда долларов в денежном выражении. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на статистические данные аналитиков Министерства торговли и промышленности азиатской страны.

За этот период товарооборот двух стран увеличился более чем в 1,9 раза. При этом поставки индийских товаров на российский рынок по итогам первых 11 месяцев прошлого года выросли почти в 1,5 раза. В денежном выражении показатель достиг уровня в 3,7 миллиарда долларов. Главным видом экспортируемой индийской продукции стали медикаменты (311 миллионов долларов).

Одновременно с этим импорт российской продукции на индийский рынок увеличился в 1,9 раза и составил 56 миллиардов долларов. Самым востребованным товаром из РФ стала нефть — на долю этого вида сырья пришелся в общей сложности 41 миллиард долларов. Другими популярными видами продукции у индийских импортеров стали нефтепродукты (4,3 миллиарда долларов), уголь (3,8 миллиарда долларов), удобрения (2,2 миллиарда долларов) и бриллианты (1 миллиард долларов).

Товарооборот России и Индии растет не первый месяц. Так, в конце декабря агентство РИА Новости со ссылкой на статистические данные аналитиков индийской таможни сообщало, что по итогам января-октября показатель вырос вдвое в сравнении с тем же периодом 2022-го и достиг уровня в 54,7 миллиарда долларов. При этом на долю российских товаров тогда пришлось в общей сложности 51,4 миллиарда.

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      Анатолий Акулов
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