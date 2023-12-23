Товарооборот России и Индии достиг рекордных показателей

Товарооборот России и Индии достиг рекордных 54,7 миллиарда долларов

Товарооборот России и Индии за десять месяцев 2023 года вырос вдвое и достиг рекордных показателей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные индийской таможни.

Товарооборот между странами составил 54,7 миллиарда долларов, что в два раза выше показателя за аналогичный период 2022 года и максимум за всю историю.

В частности, с января по октябрь Дели нарастил импорт российских товаров до 51,4 миллиарда долларов, а поставки собственной продукции в Россию — до 3,3 миллиарда долларов.

Отмечается, что такой стремительный рост торговли позволяет России оставаться не только четвертым крупнейшим торговым партнером Индии, но и вторым важнейшим поставщиком.

Ранее в декабре официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи назвал проблемой новые санкции Евросоюза (ЕС), запрещающие импорт российских непромышленных алмазов с 1 января 2024 года. Он подчеркнул, что новые ограничения ЕС вызывают обеспокоенность у местных властей.