Главный импортер российских алмазов выразил обеспокоенность санкциями ЕС

В МИД Индии сочли проблемой запрет Евросоюза на импорт российских алмазов

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Индии Ариндам Багчи назвал проблемой новые санкции Евросоюза (ЕС), запрещающие импорт российских непромышленных алмазов с 1 января 2024 года. Его слова приводит «Прайм».

Багчи отметил, что новые ограничения ЕС вызывают обеспокоенность у властей Индии. Представители азиатской страны вели дискуссии по этому вопросу с лидерами европейских государств и стран «Большой семерки» (G7). «У нас есть опасения по этому поводу. (...) Хочу подчеркнуть, это проблема, вызывающая озабоченность», — заключил Багчи.

В январе-сентябре Индия сохранила за собой статус крупнейшего импортера российских необработанных алмазов. За этот период времени азиатская страна нарастила закупки этой продукции на 16 процентов, почти до 1 миллиарда долларов в денежном выражении. В тройку лидеров также вошли Бельгия (315 миллионов долларов) и Гонконг (252,3 миллиона).

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о просьбе Индии к странам «Большой семерки» (G7) отложить сроки введения санкции на импорт российских алмазов. Одним из поводов подобного обращения стала «неясность» механизма отслеживания происхождения драгоценных камней. У представителей азиатской страны также вызвала вопросы новая система проверки и сертификации необработанных алмазов, требующая сбора данных о предприятиях третьих стран, которые занимаются скупкой подобной продукции.

О запрете властей ЕС и стран G7 на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России стало известно 18 декабря. Мера должна будет вступить в силу с начала 2024 года. При этом с 1 марта западные страны начнут вводить поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Для контроля за соблюдением ограничительных мер к 1 сентября будет создан механизм проверки происхождения необработанных алмазов на основе отслеживания и сертификации.