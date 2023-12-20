Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
15:59, 20 декабря 2023Экономика

Индия попросила отложить санкции против российских алмазов

Индия призвала страны G7 отложить санкции на импорт российских алмазов
СюжетСанкции против России:

Фото: Bruno Vincent / Getty Images

Индия обратилась к странам «Большой семерки» (G7) с призывом отложить санкции на импорт российских алмазов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

Представители Индии просят отложить введение ограничений, так как механизм отслеживания происхождения драгоценных камней «остается неясным». Также Индия выразила сомнения по поводу новой системы проверки и сертификации необработанных алмазов. Система может потребовать сбора данных об индийских предприятиях, а им может быть «некомфортно» делиться конфиденциальной информацией, отметили источники.

Глава самой дорогой в мире алмазодобывающей компании De Beers Эл Ку ранее отметил, что обычные работники таможни не смогут отличить российские камни от продукции других стран.

«При всем желании среднестатистический таможенный агент не сможет, взглянув на один бриллиант и другой, сказать: "Это российский"», — пояснил он.

Материалы по теме:
Нашли замену. Турция хочет потеснить Китай и стать главным партнером России в обходе санкций. Почему это нужно Эрдогану?
Нашли замену.Турция хочет потеснить Китай и стать главным партнером России в обходе санкций. Почему это нужно Эрдогану?
25 августа 2022
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022

В рамках 12-го пакета санкций Евросоюз и страны «Большой семерки» (G7) решили запретить ввоз бриллиантов из России с 2024 года. С 1 января ограничения введут против добытых или обработанных в стране алмазов, а с 1 марта — против российских камней, обработанных третьими странами. С 1 сентября запрет коснется выращенных в лаборатории бриллиантов, ювелирных изделий и часов с бриллиантами весом от 0,5 карата и выше.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал санкции против алмазов предсказуемыми и пообещал, что в России найдут обход для ограничений. Введенные Евросоюзом ограничения против российских алмазов не принесут пользы вводившим их странам, добавил глава Минфина Антон Силуанов.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Германии захотели пополнить госбюджет за счет активов России. Изъять планируют 720 миллионов евро

      В России оценили качество китайских шин

      Психолог раскрыла способ справиться с нежеланием работать в конце года

      Мужчина из-за чая отрубил жене голову на глазах у сына

      Россияне массово устремились в две страны Азии

      В России создали комплекс разведки «Гранат»

      Глава РПЦ заявил о недостаточности принимаемых в России мер против абортов

      Путин поздравил парламентариев с 30-летием Федерального собрания

      У задолжавшего два миллиона рублей россиянина арестовали 236 игрушечных роботов

      Звезда Сomedy Woman высказалась о перспективе возвращения шоу в эфир

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости