Индия попросила отложить санкции против российских алмазов

Индия призвала страны G7 отложить санкции на импорт российских алмазов

Индия обратилась к странам «Большой семерки» (G7) с призывом отложить санкции на импорт российских алмазов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

Представители Индии просят отложить введение ограничений, так как механизм отслеживания происхождения драгоценных камней «остается неясным». Также Индия выразила сомнения по поводу новой системы проверки и сертификации необработанных алмазов. Система может потребовать сбора данных об индийских предприятиях, а им может быть «некомфортно» делиться конфиденциальной информацией, отметили источники.

Глава самой дорогой в мире алмазодобывающей компании De Beers Эл Ку ранее отметил, что обычные работники таможни не смогут отличить российские камни от продукции других стран.

«При всем желании среднестатистический таможенный агент не сможет, взглянув на один бриллиант и другой, сказать: "Это российский"», — пояснил он.

В рамках 12-го пакета санкций Евросоюз и страны «Большой семерки» (G7) решили запретить ввоз бриллиантов из России с 2024 года. С 1 января ограничения введут против добытых или обработанных в стране алмазов, а с 1 марта — против российских камней, обработанных третьими странами. С 1 сентября запрет коснется выращенных в лаборатории бриллиантов, ювелирных изделий и часов с бриллиантами весом от 0,5 карата и выше.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал санкции против алмазов предсказуемыми и пообещал, что в России найдут обход для ограничений. Введенные Евросоюзом ограничения против российских алмазов не принесут пользы вводившим их странам, добавил глава Минфина Антон Силуанов.