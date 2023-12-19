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15:38, 19 декабря 2023Экономика

Санкции против российских алмазов назвали не приносящими пользу

Силуанов: санкции против алмазов из РФ не принесут пользы вводившим их странам
СюжетСанкции против России:

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Введенные Евросоюзом ограничения против российских алмазов не принесут пользы вводившим их странам. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, его цитирует ТАСС.

Комментируя влияние санкций на российский алмазный рынок и на «Алросу», министр финансов назвал разработанные западными странами меры привычными. В ответ на ограничения Россия просто перенастроит рынки сбыта.

«Рынок алмазов и бриллиантов примерно понятен, он достаточно стабилен, временами увеличивается, бывает — сокращается. Поэтому доля Российской Федерации на этом рынке существенная, мы с De Beers делим примерно пополам этот объем. Спрос есть, будем искать другие рынки», — пояснил он.

18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций — он предусматривает запрет на импорт, покупку и передачу алмазов в ЕС с 1 января 2023 года. Ограничения против камней, поставленных из России, но обработанных в третьих странах, планируют вводить поэтапно, с 1 марта по 1 сентября 2024 года.

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Представители мировой алмазной отрасли выступили против санкций в отношении алмазов из России. Бельгийские дипломаты и лоббисты Антверпенского алмазного центра предупредили, что такие санкции обойдутся потерей тысяч рабочих мест в городе, где находится крупнейшая в мире алмазная биржа.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал введенные Европейским союзом санкции против российских алмазов предсказуемыми и пообещал, что Россия будет обходить ограничения. Политик отметил, что к введению ограничений готовились, а «варианты обхода этих санкций будут реализованы».

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      Вячеслав Агапов
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