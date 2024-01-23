Прилепин позвал Кологривого на передовую после обращения к бойцам СВО

Прилепин предложил Кологривому посетить передовую после поддержки бойцов СВО

Писатель и публицист Захар Прилепин позвал звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого на передовую после того, как артист обратился к бойцам специальной военной операции на Украине (СВО) со словами благодарности и поддержки. Об этом автор сообщил в своем Telegram-канале.

Писатель процитировал обращение артиста, выразил ему благодарность за сказанное, а также предложил посетить передовую и пообещал организовать его визит на фронт в случае, если Кологривый захочет встретиться с бойцами лично.

«Никит, спасибо на добром слове — но можно даже не ждать, а к братьям и бойцам съездить в гости. Мы организуем. Дай знать», — написал Прилепин.

Ранее в сети было опубликовано обращение артиста — Кологривый в форме советского солдата поблагодарил бойцов за то, что они дают возможность в безопасности заниматься актерской деятельностью.

«Дорогие братья и бойцы, мы играем [в кино] в военное время ваши судьбы, стараемся делать это честно. Мы благодарны за то, что мы можем в безопасности заниматься нашим творчеством и профессией, а эту безопасность нам обеспечиваете вы», — отметил актер.