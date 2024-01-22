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02:03, 22 января 2024Культура

Актер из «Слова пацана» обратился к бойцам СВО

Актер из «Слова пацана» Кологривый поблагодарил бойцов СВО за безопасность
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Никита Кологривый

Никита Кологривый. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Актер, исполнивший роль Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый обратился к российским военным в зоне специальной военной операции (СВО). Видео опубликовано в Telegram-канале «Украина.ру».

Судя по кадрам, они были сняты еще летом прошлого года во время съемок военного фильма. Кологривый в форме советского солдата поблагодарил бойцов за то, что они дают возможность в безопасности заниматься актерской деятельностью.

«Дорогие братья и бойцы, мы играем [в кино] в военное время ваши судьбы, стараемся делать это честно. Мы благодарны за то, что мы можем в безопасности заниматься нашим творчеством и профессией, а это безопасность нам обеспечиваете вы», — сказал Кологривый, пообещав солдатам, чтобы фильм им понравился.

«Слово пацана: Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова вышел в декабре 2023 года. Этот сериал стал главным культурным событием конца года в России.

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      Марина Совина
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