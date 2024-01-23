Против Гаджиева возбудили дело из-за гонок по дорогам Москвы

СКР возбудил дело против блогера Гаджиева из-за гонок на московских дорогах

В Москве возбудили дело из-за видео, на котором группа людей на авто нарушает правила дорожного движения на дорогах города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, дело возбуждено по статье 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»).

Как уточняет РЕН ТВ, речь идет о блогере Гаджи Гаджиеве. В сетях появились ролики, где он с друзьями ездит в Москве со скоростью около 200 километров в час и устраивает «шашки» на трассе. Отмечается, что Гаджиев сам публиковал гонки, чтобы стать популярнее.