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12:34, 23 января 2024Бывший СССР

Пушилин назвал дистанцию между Донецком и позициями ВСУ

Пушилин: ВСУ находятся в 16 километрах от Донецка в сторону Авдеевки

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся на расстоянии 16 километров от Донецка, если считать по направлению к Авдеевке. Дистанцию между городом и позициями противника назвал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Если брать в сторону Авдеевки, то это порядка 16 километров, если брать, вот сейчас от Марьинки отодвинули, от центра Донецка, наверное, где-то 32-33 километра. Вот такие сейчас расстояния», — сказал Пушилин.

Глава региона призвал не спекулировать на теме победы, подчеркнув, что говорить о ней пока рано. По его словам, российские бойцы продолжают совершать подвиги, но украинская сторона по-прежнему отправляет большое количество личного состава на удержание «тех населенных пунктов, которые сейчас есть в повестке».

Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по позициям и технике ВСУ штурмовиками Су-25. Боевой вылет самолеты произвели на краснолиманском направлении.

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      Алевтина Запольская
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