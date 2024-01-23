Воздушно-космические силы России ударили по ВСУ

МО РФ: штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по позициям и технике ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по позициям и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) РФ, заявление опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

Как уточняет оборонное ведомство, удар был нанесен штурмовиками Су-25, боевой вылет самолеты произвели на краснолиманском направлении. Уточняется, что под удар попала легкобронированная техника ВСУ и скопления живой силы.

Кадров объективного контроля оборонное ведомство пока не предоставило.

Ранее сообщалось, что армия России нанесла новый ракетный удар по военным объектам на Украине, взрывы произошли сразу в нескольких городах. Известно, что несколько взрывов прозвучали в Киеве и области. Это подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Глава харьковской администрации Олег Синегубов, в свою очередь, рассказал, что около 04:00 (05:00 по московскому времени) и 07:20 (08:20 по московскому времени) российские Вооруженные силы нанесли несколько ударов по Киевскому и Салтовскому районам Харькова.