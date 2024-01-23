Путин и Ас-Сиси дали старт строительству четвертого энергоблока АЭС в Египте

Путин и Ас-Сиси дали старт строительству энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

Президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттахом Ас-Сиси дали старт строительству четвертого энергоблока первой Атомной электростанции (АЭС) в Египте «Эль-Дабаа». Об этом сообщает РИА Новости.

Проект предполагает одновременное строительство всех четырех энергоблоков АЭС. Возведение фундамента и первых блоков началось в 2022 году.

Станция «Эль-Дабаа» находится в регионе Матрух на побережье Средиземного моря. Ее строительство не только является первой АЭС для Египта, но и станет первым крупным проектом для России на африканском континенте.

Ранее Путин пригласил Ас-Сиси на саммит БРИКС в Казани, который состоится в этом году. С 1 января Египет, а также Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали членами объединения.