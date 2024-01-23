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13:46, 23 января 2024Мир

Путин пригласил президента Египта на саммит БРИКС в Казани

Путин: Россия ждет президента Египта Ас-Сиси на саммит БРИКС в Казани

Фото: Marco Longari / Reuters

Россия ждет президента Египта Абделя Фаттаха Ас-Сиси на саммите БРИКС в Казани. На мероприятие его пригласил российский лидер Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Ждем вас, уважаемый господин Сиси, на саммите объединения в Казани в октябре этого года», — заявил он.

Путин также подчеркнул, что Россия постарается сделать все возможное, чтобы за время ее председательства в БРИКС Египет встроился в организацию.

С 1 января 2024 года началось председательство России в БРИКС. Кроме того, в объединении свою полноценную работу начали пять новых членов — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

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      Дарья Балацкая
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