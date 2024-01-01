Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:01, 1 января 2024Мир

Началось председательство России в БРИКС

Россия с 1 января 2024 года начала председательство в БРИКС

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

С 1 января 2024 года начинается председательство России в БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

Свою полноценную работу в объединении начинают пять новых членов — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Москва уже анонсировала порядка 200 мероприятий, около 10 из них пройдут на министерском уровне.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей в письмах российскому лидеру Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину отклонил приглашение вступить в БРИКС.

Позже министр иностранных дел страны Диана Мондино объяснила, что отказ Буэнос-Айреса от вступления в БРИКС был отчасти идеологическим.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Четверо погибших, среди них военкор, 13 человек ранены. ВСУ обстреляли центр Донецка в новогоднюю ночь

      В России повысился предельный размер налогового вычета на лечение

      Началось председательство России в БРИКС

      Зеленскому предсказали хаос из-за «ретроградного Урана»

      В России создадут систему для сохранения культурных ценностей

      Зеленский поставил украинцев перед выбором в новогоднем обращении

      В Москве загорелся горнолыжный комплекс

      В США оценили угрозы безопасности страны словами «в одной минуте от полуночи»

      Диетолог назвала самый полезный соус

      Житель Донецка рассказал об обстреле города ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости