Глава МИД Аргентины объяснила отказ страны от вступления в БРИКС

Глава МИД Аргентины Мондино: отказ от вступления в БРИКС отчасти идеологический

Отказ от вступления Аргентины в БРИКС был отчасти идеологическим, признала глава МИД страны Диана Мондино. Об этом она рассказала в интервью телеканалу La Nación.

Она ответила на вопрос журналистов о том, было ли это решение идеологическим или практическим. У Аргентины много экономических проблем, отметила политик. По словам министра, цель БРИКС — торговля со странами, с которыми Аргентина уже сотрудничает.

«Но это также вопрос использования времени. Если участвуешь во всех этих организациях, то когда работать?» — добавила она.

Ранее стало известно, что Аргентина отказалась от вступления в БРИКС.