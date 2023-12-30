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07:40, 30 декабря 2023Мир

Глава МИД Аргентины объяснила отказ страны от вступления в БРИКС

Глава МИД Аргентины Мондино: отказ от вступления в БРИКС отчасти идеологический

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Отказ от вступления Аргентины в БРИКС был отчасти идеологическим, признала глава МИД страны Диана Мондино. Об этом она рассказала в интервью телеканалу La Nación.

Она ответила на вопрос журналистов о том, было ли это решение идеологическим или практическим. У Аргентины много экономических проблем, отметила политик. По словам министра, цель БРИКС — торговля со странами, с которыми Аргентина уже сотрудничает.

«Но это также вопрос использования времени. Если участвуешь во всех этих организациях, то когда работать?» — добавила она.

Ранее стало известно, что Аргентина отказалась от вступления в БРИКС.

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      Марина Совина
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