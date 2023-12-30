Глава МИД Аргентины объяснила отказ страны от вступления в БРИКС
Глава МИД Аргентины Мондино: отказ от вступления в БРИКС отчасти идеологический
Отказ от вступления Аргентины в БРИКС был отчасти идеологическим, признала глава МИД страны Диана Мондино. Об этом она рассказала в интервью телеканалу La Nación.
Она ответила на вопрос журналистов о том, было ли это решение идеологическим или практическим. У Аргентины много экономических проблем, отметила политик. По словам министра, цель БРИКС — торговля со странами, с которыми Аргентина уже сотрудничает.
«Но это также вопрос использования времени. Если участвуешь во всех этих организациях, то когда работать?» — добавила она.
Ранее стало известно, что Аргентина отказалась от вступления в БРИКС.