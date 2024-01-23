Президент Путин заявил, что он большой специалист поговорить

Президент России Владимир Путин назвал себя большим специалистом поговорить. Об этом глава государства заявил во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, трансляция которой ведется в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Большой специалист поговорить, но мне бы хотелось вас послушать. Услышать ваши оценки того, что мы делаем», — сказал глава государства.

Отмечается, что встреча с российскими семьями проходит в рамках выставки «Россия» на ВДНХ. В ней принимают участие более 1000 человек.

Ранее Путин во время XX заседания дискуссионного клуба «Валдай» назвал себя плотником четвертого разряда. Он упомянул об этом после вопроса о «захлопнутом окне» в российско-японских отношениях. «Я плотник четвертого разряда. Знаю, как окна строить, не беспокойтесь», — сказал глава государства, обращаясь к автору вопроса.