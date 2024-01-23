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16:18, 23 января 2024Россия

Путин пообещал поручить создать Всероссийский родительский комитет

Путин пообещал дать поручение о создании Всероссийского родительского комитета

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообещал дать поручение главе Минпросвещения Сергею Кравцову о создании Всероссийского родительского комитета. Об этом президент заявил во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, трансляция которой велась в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Одна из участниц встречи предложила Путину создать движение комитета. «Знаете, организовать, наверное, не сложно, тем более я скажу министру [просвещения России Сергею Кравцову] — он сделает все сразу быстро», — ответил глава государства.

При этом он отметил, что необходимо понять, чем будет заниматься этот комитет. Президент также подчеркнул, что сама идея о создании звучит красиво. Женщина в свою очередь предположила, что подобная организация могла бы продвигать различные инициативы на уровень страны.

Ранее Путин заявил, что число преподавателей математики, физики и информатики в России сокращается. В свою очередь Кравцов отметил, что количество учителей по другим предметам немного выросло. «У нас чуть-чуть увеличилось количество учителей русского языка, логопедов, дефектологов», — сообщил Путину министр.

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      Никита Абрамов
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