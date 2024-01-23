Путин продлил одну льготу для многодетных семей

Путин продлил субсидию в ₽450 тыс. на погашение ипотеки для многодетных семей

У многодетных семей останется субсидия в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. О продлении льготы заявил президент России Владимир Путин, его цитирует Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

«Данная мера эффективна. Ну, конкретная семья просто получает деньги. Правительство продолжает считать, но они правильно посчитают, меру эту продлим», — пояснил президент на площадке Всероссийского семейного форума «Родные-любимые».

Субсидия может быть израсходована на погашение основной части кредита или процентов по нему.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, какие льготы доступны многодетным семьям. Прежде всего, это программа материнского семейного капитала, которая действует с 2007 года. Депутат отметила, что за прошедший период она значительно видоизменилась, в частности, расширились категории получателей, и теперь выделяемая по программе сумма индексируется.