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07:01, 22 декабря 2023Россия

В Госдуме призвали увеличить субсидию на погашение ипотеки для многодетных семей

Депутат Бессараб призвала увеличить субсидию на ипотеку для многодетных семей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Для многодетных семей в дополнение к материнскому капиталу предусмотрена субсидия на погашение ипотеки в размере 450 тысяч рублей, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она призвала увеличить выплату в беседе с «Лентой.ру».

Парламентарий напомнила, что в России существует много льгот для семей с детьми. Прежде всего, это программа материнского семейного капитала, которая действует с 2007 года. Депутат отметила, что за прошедший период она значительно видоизменилась, в частности, расширились категории получателей, и теперь программа индексируется.

Материнский семейный капитал будет вновь проиндексирован с 1 февраля 2024 года на 7,5 процента и на первого ребенка составит 631 тысячу рублей, а на второго, если на первого не получали, почти 834 тысячи рублей

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

Помимо маткапитала для многодетных семей предусмотрена субсидия в 450 тысяч рублей, которая может быть израсходована на погашение основной части кредита или процентов по кредиту, сообщила собеседница «Ленты.ру».

Мы говорим о том, что эту сумму нужно уже индексировать, потому что введена эта норма достаточно давно, она актуальна, и семьи ждут ее индексации с учетом увеличения стоимости квадратного метра жилья. Наверное, уже стоит ее индексировать

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

Также, по словам Бессараб, для семей с детьми предусмотрена льготная ипотека под сниженный процент. К тому же, федеральным законодательством предусмотрено в целях улучшения жилищных условий земельных выделение многодетным семьям участков под индивидуальное жилищное строительство в регионе проживания.

Некоторые регионы заменили эту норму выплатой так называемого жилищного сертификата. Например, Москва не может предоставить земельные участки, и какое-то время была договоренность о выделении земельных участков в Подмосковье

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

Кроме того, в каждом регионе есть свои льготы и гарантии. Так, в большинстве из них выдается еще и региональный маткапитал. Например, в Краснодарском крае это порядка 140 тысяч рублей на третьего ребенка при рождении, предусмотрена там и льготная догазификация домовладений.

Отдельно депутат высказалась о законопроекте, который предполагает выделение семьям с детьми дополнительных средств для погашения ипотеки.

«Получается выделение земельного участка, 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, льготная ипотека, материнский семейный капитал и дополнительно еще что-то. Я не думаю, что многодетность можно стимулировать деньгами. Конечно, нужно помогать семье, но помимо денег существует еще много аспектов, нужно думать также и о культурном развитии в совокупности, и предоставлять спортивную школьную форму, возможность поступать по определенным преференциям в вузы и так далее. Не думаю, что эта норма будет вот так сразу принята, потому что тогда придется пересмотреть в совокупности те перечни социальных гарантий и льгот, которые сегодня действуют в регионах», — поделилась Бессараб.

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Ранее стало известно о подготовке законопроекта, который позволит семьям с детьми получить до 1,8 миллиона рублей на погашении ипотеки. Подразумеваются выплаты за первого ребенка в размере 500 тысяч рублей, второго –– 600 тысяч, третьего –– 700 тысяч рублей. Комментируя его, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что сегодня остро необходимо поощрять не просто рождаемость, а многодетность.

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      Екатерина Смирная
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