Путин рассказал о своем воспитании

Президент России Путин рассказал, что родители воспитывали его личным примером

Родители воспитывали президента России Владимира Путина личным примером, но не давали ему никаких наставлений. Об этом рассказал сам Путин, его слова приводит в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

По словам главы государства, его впечатляло достойное поведение отца — он никогда не видел его пьяным и не слышал от него ни одного матерного слова.

«Как ни странно, никаких они не давали мне советов и никаких наставлений не делали. Но как сказал Макаренков в свое время, лучшее воспитание — это лучший пример (...) В шесть часов утра гимн играл, он (отец) уходил на работу», — рассказал президент.

Обстановку в своей семье Путин назвал доброжелательной, полной любви и поддержки друг к другу — все это, по словам российского лидера, и воспитало его.

Ранее Путин указал на роль православной церкви в деле воспитания и укрепления института семьи.