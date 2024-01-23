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17:16, 23 января 2024Россия

Путин рассказал о своем воспитании

Президент России Путин рассказал, что родители воспитывали его личным примером

Фото: Sergei Savostyanov / Pool / Sputnik / Reuters

Родители воспитывали президента России Владимира Путина личным примером, но не давали ему никаких наставлений. Об этом рассказал сам Путин, его слова приводит в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

По словам главы государства, его впечатляло достойное поведение отца — он никогда не видел его пьяным и не слышал от него ни одного матерного слова.

«Как ни странно, никаких они не давали мне советов и никаких наставлений не делали. Но как сказал Макаренков в свое время, лучшее воспитание — это лучший пример (...) В шесть часов утра гимн играл, он (отец) уходил на работу», — рассказал президент.

Обстановку в своей семье Путин назвал доброжелательной, полной любви и поддержки друг к другу — все это, по словам российского лидера, и воспитало его.

Ранее Путин указал на роль православной церкви в деле воспитания и укрепления института семьи.

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