Путин рассказал о своем воспитании
Родители воспитывали президента России Владимира Путина личным примером, но не давали ему никаких наставлений. Об этом рассказал сам Путин, его слова приводит в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
По словам главы государства, его впечатляло достойное поведение отца — он никогда не видел его пьяным и не слышал от него ни одного матерного слова.
«Как ни странно, никаких они не давали мне советов и никаких наставлений не делали. Но как сказал Макаренков в свое время, лучшее воспитание — это лучший пример (...) В шесть часов утра гимн играл, он (отец) уходил на работу», — рассказал президент.
Обстановку в своей семье Путин назвал доброжелательной, полной любви и поддержки друг к другу — все это, по словам российского лидера, и воспитало его.
Ранее Путин указал на роль православной церкви в деле воспитания и укрепления института семьи.